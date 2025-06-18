СБУ объявила в розыск Григория Лепса

Певца, народного артиста России Григория Лепса объявила в розыск служба безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

В марте СБУ сообщила, что Лепсу заочно предъявлены обвинения из-за поддержки специальной военной операции на Украине.

По данным РИА Новости, артиста объявили в розыск 4 марта. Украинская сторона указывает, что артист поддерживает СВО, а также обещал платить российским военным по 1 млн рублей за каждый уничтоженный украинский танк.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения рэперу Тимати (Тимуру Юнусову), который был доверенным лицом президента России Владимира Путина во время выборов главы государства и посещал Крым с концертами, напоминает Ura.ru.

