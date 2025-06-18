СБУ объявила в розыск Григория Лепса
Певца, народного артиста России Григория Лепса объявила в розыск служба безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.
В марте СБУ сообщила, что Лепсу заочно предъявлены обвинения из-за поддержки специальной военной операции на Украине.
По данным РИА Новости, артиста объявили в розыск 4 марта. Украинская сторона указывает, что артист поддерживает СВО, а также обещал платить российским военным по 1 млн рублей за каждый уничтоженный украинский танк.
Ранее СБУ заочно предъявила обвинения рэперу Тимати (Тимуру Юнусову), который был доверенным лицом президента России Владимира Путина во время выборов главы государства и посещал Крым с концертами, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией уничтожили 48 украинских беспилотников
- Президент Кубы призвал уничтожить ядерное оружие
- СМИ: Келлог в ближайшие дни встретится с Лукашенко
- СБУ объявила в розыск Григория Лепса
- СМИ: Сенат США отложил обсуждение санкций в отношении России
- СМИ: В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном
- СМИ: США привели в состояние боевой готовности свои войска на Ближнем Востоке
- СМИ: В G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США
- СМИ: Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги
- Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru