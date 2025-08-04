Шаман назвал любимую песню из собственного репертуара

Заслуженный артист России, певец Шаман в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» заявил журналистам, что любимой песней из собственного репертуара он считает композицию «Я русский».

Шаман предупредил о неизвестных, собирающих видео для клипа о военных от его имени

По его словам, сам фестиваль объединяет огромное количество талантливой молодежи. Певец выразил надежду, что участникам понравилось его творчество.

Ранее Шаман представил клип на конкурсную песню «Интервидения-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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