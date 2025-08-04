Шаман назвал любимую песню из собственного репертуара
4 августа 202506:34
Заслуженный артист России, певец Шаман в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» заявил журналистам, что любимой песней из собственного репертуара он считает композицию «Я русский».
По его словам, сам фестиваль объединяет огромное количество талантливой молодежи. Певец выразил надежду, что участникам понравилось его творчество.
Ранее Шаман представил клип на конкурсную песню «Интервидения-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru