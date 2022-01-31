«Сговор с банком»: Аналитик предостерег клиентов Сбера от новых видов мошенничества
Появление сервиса проверки операций близкого человека может вызывать новые мошеннические схемы, заявил Владимир Ульянов.
Сервис проверки операций близкого человека от Сбербанка будет полезен для людей старшего поколения, но не исключено, что появятся и новые схемы мошенничества, заявил руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Сбер создал сервис проверки операций близкого человека. С помощью данной услуги онлайн-переводы клиента перед отправкой попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет операцию. Если операция покажется помощнику подозрительной, он свяжется с близким для уточнения обстоятельств.
«Никто не может исключить ситуацию, когда кто-то из близких людей оказался мошенником и по каким-то причинам решил воспользоваться ситуацией. Но это достаточно редкий случай. Схема Сбербанка будет полезна, особенно для людей старшего поколения, которые часто становятся жертвами мошенников. Если будет человек, который будет проверять, например сын или брат, то это будет вполне правильная практика. Нельзя возлагать все на одного человека, тем более сейчас, когда технологии развиваются очень быстро. Люди старшего поколения не могут их быстро освоить. Но нельзя исключать того, что появится еще одна схема мошенничества. Тем не менее, мы будем знать кто за этим стоит. Правоохранительным органам в случае обращения клиента также будет легче найти мошенника в таком случае», - сказал Ульянов.
Также аналитик рассказал о лазейке, которую смогут использовать мошенники в сервисе проверки операций близкого человека.
«В теории, могут сделать так, чтобы у мошенников появилась возможность подтверждать эти самые операции. Но на практике реализовать ее будет очень сложно. Если только в сговоре с сотрудником банка, который пропишет доверенность на другого человека», - резюмировал Ульянов.
В свою очередь президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что сервис для проверки онлайн-переводов доверенным помощником на сегодняшний день уже используется в Сбербанке и имеет положительный опыт.
«Данный инструмент в Сбербанке используется уже больше года. Опыт положительный, поэтому это будет действовать. Если все грамотно реализовать, существенно сократятся возможности появления различных лазеек», - сказал Мехтиев.
Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН отмечал, что россияне, использующие физические пластиковые кредитные карты, рискуют стать объектом внимания мошенников. По его словам, для этого владельцу пластика даже не нужно ее терять - а просто расплатиться на кассе в магазине.
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