«Сговор с банком»: Аналитик предостерег клиентов Сбера от новых видов мошенничества

Сбер создал сервис проверки операций близкого человека. С помощью данной услуги онлайн-переводы клиента перед отправкой попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет операцию. Если операция покажется помощнику подозрительной, он свяжется с близким для уточнения обстоятельств.

«Никто не может исключить ситуацию, когда кто-то из близких людей оказался мошенником и по каким-то причинам решил воспользоваться ситуацией. Но это достаточно редкий случай. Схема Сбербанка будет полезна, особенно для людей старшего поколения, которые часто становятся жертвами мошенников. Если будет человек, который будет проверять, например сын или брат, то это будет вполне правильная практика. Нельзя возлагать все на одного человека, тем более сейчас, когда технологии развиваются очень быстро. Люди старшего поколения не могут их быстро освоить. Но нельзя исключать того, что появится еще одна схема мошенничества. Тем не менее, мы будем знать кто за этим стоит. Правоохранительным органам в случае обращения клиента также будет легче найти мошенника в таком случае», - сказал Ульянов.

Также аналитик рассказал о лазейке, которую смогут использовать мошенники в сервисе проверки операций близкого человека.