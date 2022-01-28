Эксперт рассказала, как защитить себя от кибермошенников
Мошенники продолжают активно пользоваться данными россиян, рассказала NEWS.ru глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. По её словам, лучший способ защититься от кибермошенников — это соблюдать основные правила безопасности в Интернете: не пересылать кому-либо сканы паспортов, не вводить личную информацию на подозрительных сайтах и использовать сложные пароли.
Эксперт отметила, что сейчас существует защита, например, для сделок с недвижимостью: их можно проводить только с использованием электронной цифровой подписи, которую выдал специальный аккредитованный центр. Если он не проверил документы и личности сторон договора, пострадавший может обратиться в суд и аннулировать договор купли-продажи, который оформил мошенник с использованием чужой подписи.
С 1 мая 2021 года в России дали право осуществлять покупку и продажу автомобилей через Интернет. Теперь граждане могут подписывать необходимые документы при помощи специально созданной электронной подписи и отправлять на регистрацию в ГИБДД. Такая функция, согласно статье 160 Гражданского кодекса, существовала и раньше, но россияне побаивались совершать онлайн-продажу или покупку без поддержки такого инструмента, как портал «Госуслуги».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
- Эксперт рассказала, как защитить себя от кибермошенников
- Сергей Шнуров высмеял Fan ID в новом клипе
- «Спартак» упустил победу в матче со словацким «Слованом»
- В Москве зафиксировали 2514 случаев заражения «омикроном»
- Столтенберг заверил, что НАТО не представляет угрозы для России
- СМИ: Россия готова ответить на блокировку канала RT в ФРГ
- МИД: Москва обеспокоена инцидентом на таджико-киргизской границе
- Зеленский заявил о нагнетании ситуации вокруг Украины
- В Ташкенте женщина сбросила девочку в вольер к медведю
- Минтруд объявил об объединении Пенсионного фонда с Фондом социального страхования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru