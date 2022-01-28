Эксперт рассказала, как защитить себя от кибермошенников

Эксперт отметила, что сейчас существует защита, например, для сделок с недвижимостью: их можно проводить только с использованием электронной цифровой подписи, которую выдал специальный аккредитованный центр. Если он не проверил документы и личности сторон договора, пострадавший может обратиться в суд и аннулировать договор купли-продажи, который оформил мошенник с использованием чужой подписи.

С 1 мая 2021 года в России дали право осуществлять покупку и продажу автомобилей через Интернет. Теперь граждане могут подписывать необходимые документы при помощи специально созданной электронной подписи и отправлять на регистрацию в ГИБДД. Такая функция, согласно статье 160 Гражданского кодекса, существовала и раньше, но россияне побаивались совершать онлайн-продажу или покупку без поддержки такого инструмента, как портал «Госуслуги».

