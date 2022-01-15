СМИ: Мошенники освоили новую схему обмана с «Госуслугами»
Телефонные мошенники начали предлагать россиянам от лица сотрудников портала «Госуслуг» «привязать» их QR-коды к странице пользователей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.
Мошенники просят россиян сообщить код из СМС-сообщения, чтобы якобы активировать или привязать QR-код к странице пользователя. Как только абоненты передают эту информацию, злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале.
Как правило, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, мошенники уже располагают некими данными о своем собеседники, не требуют перевода средств, и это, считает эксперт, ослабляет бдительность граждан.
Мошенники могут использовать полученные личные данные, например, для оформления кредитов, отмечают эксперты. Как рассказали специалисты центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита», на «Госуслугах» хранится много информации для подтверждения получения кредита через доверенные сайты, которые запрашивают для одобрения личный профиль «Госуслуг».
Специалисты рекомендуют защитить личные данные на портале «Госуслуги» с помощью двухфакторной аутентификации. А также не общаться с абонентами с незнакомых номеров или, если есть сомнения, уточнить вариант обратной связи, пишет Газета.ru.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рекомендовал не церемониться с телефонными мошенниками.
«Не стесняйтесь повесить трубку, перезвонить в ваш банк, узнать, и если никакого перевода не осуществлялось, сообщить, с какого номера звонили, детали разговора, потому что в службе безопасности банка в обязательном порядке должны отработать этот инцидент», – пояснил собеседник НСН.
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