Сбер запустил сервис для проверки онлайн-переводов доверенным помощником
Сбер запустил сервис проверки переводов доверенным помощником клиента банка для защиты от мошенников.
«Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение», — говорится в сообщении банка.
Отмечается, что клиент может выбрать помощником любого близкого человека. Подключить услугу можно через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», для этого необходимо согласие и самого клиента, и выбранного им помощника.
Как подчеркивают в Сбере, новая услуга защитит клиента, если он переводит средства мошенникам под психологическим давлением. При этом помощник сможет проверять только реквизиты операции и не увидит остатка на счете и поступлений, пишет RT. Кроме того, стандартные алгоритмы проверки операций банком сохранятся.
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