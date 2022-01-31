Сбер запустил сервис для проверки онлайн-переводов доверенным помощником

«Суть сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк, — попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение», — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что клиент может выбрать помощником любого близкого человека. Подключить услугу можно через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», для этого необходимо согласие и самого клиента, и выбранного им помощника.

Как подчеркивают в Сбере, новая услуга защитит клиента, если он переводит средства мошенникам под психологическим давлением. При этом помощник сможет проверять только реквизиты операции и не увидит остатка на счете и поступлений, пишет RT. Кроме того, стандартные алгоритмы проверки операций банком сохранятся.

