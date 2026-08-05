В Иркутской области нашли летчиков пропавшего лесопожарного самолета

По его словам, пилот и лётчик-наблюдатель «забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты».

«Они находятся в 90 км от Бодайбо... вылетел вертолёт для их эвакуации», — добавил чиновник.

Самолёт Cessna 182, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, пропал 3 августа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

