В Иркутской области нашли летчиков пропавшего лесопожарного самолета
Лётчики пропавшего в Иркутской области лесопожарного самолёта Cessna 182 вышли на связь. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев.
По его словам, пилот и лётчик-наблюдатель «забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты».
«Они находятся в 90 км от Бодайбо... вылетел вертолёт для их эвакуации», — добавил чиновник.
Самолёт Cessna 182, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, пропал 3 августа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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