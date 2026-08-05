В Иркутской области нашли летчиков пропавшего лесопожарного самолета

Лётчики пропавшего в Иркутской области лесопожарного самолёта Cessna 182 вышли на связь. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

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По его словам, пилот и лётчик-наблюдатель «забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты».

«Они находятся в 90 км от Бодайбо... вылетел вертолёт для их эвакуации», — добавил чиновник.

Самолёт Cessna 182, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, пропал 3 августа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
ТЕГИ:ЛетчикиИркутская ОбластьСамолёт

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