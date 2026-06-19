СМИ: Крупнейший с начала СВО налет ВСУ на Московский регион расследуется как теракт

Беспилотные летательные аппараты повредили НПЗ Москвы, два торговых центра, несколько домов, квартир и автомобилей. Минобороны РФ нанесло ответный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

Эксперты считают, что атака наглядно показала необходимость целенаправленного развития и укрепления российской системы ПВО, которая будет завязана в единое поле наблюдения. По их словам, современные беспилотники летят к своим целям многие часы, и информация о них должна сопровождать цель на всем маршруте. В настоящее время регионы видят только свой участок ответственности, тогда как данные должны автоматически передаваться дальше по маршруту полета.

Киев не смог бы организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу без содействия европейских стран. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оценивая крупнейшую за два года атаку на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

