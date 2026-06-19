СМИ: Крупнейший с начала СВО налет ВСУ на Московский регион расследуется как теракт
Крупнейший с начала специальной военной операции налет Вооруженных сил России на Московский регион расследуется как теракт, «повлекший причинение значительного имущественного ущерба», сообщает «Коммерсант».
Беспилотные летательные аппараты повредили НПЗ Москвы, два торговых центра, несколько домов, квартир и автомобилей. Минобороны РФ нанесло ответный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
Эксперты считают, что атака наглядно показала необходимость целенаправленного развития и укрепления российской системы ПВО, которая будет завязана в единое поле наблюдения. По их словам, современные беспилотники летят к своим целям многие часы, и информация о них должна сопровождать цель на всем маршруте. В настоящее время регионы видят только свой участок ответственности, тогда как данные должны автоматически передаваться дальше по маршруту полета.
Киев не смог бы организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу без содействия европейских стран. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оценивая крупнейшую за два года атаку на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Крупнейший с начала СВО налет ВСУ на Московский регион расследуется как теракт
- Власти заверили в штатной работе АЗС в Москве и прежних поставках нефтепродуктов
- Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане
- США сняли морскую блокаду с портов Ирана
- В Госдуме раскрыли объемы иностранного финансирования Украины
- Максиму Галкину в день его 50-летия предложили отправиться на СВО
- Овечкин стал героем нового эпизода сериала «Беспринципные»
- Против певицы Тины Кароль возбудили дело за финансирование ВСУ
- Сборные Чехии и ЮАР разошлись миром на ЧМ по футболу
- Путин отреагировал шуткой на сбой синхронного перевода на саммите в Казани