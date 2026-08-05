Ранее стало известно об одной из крупнейших за долгое время волн блокировок VPN, IP-адреса нескольких крупных хостинг-провайдеров попали под ограничения, а у 20 популярных сервисов возникли проблемы, передает издание «Говорит Москва». Ранее Минцифры потребовало усилить проверку IP-адресов хостингов, которые могут обходить интернет-блокировки, маскируясь под разрешенные корпоративные VPN.

Кусков отметил, что борьба Роскомнадзора с такими приложениями будет долгой и сложной, и возможны новые волны блокировок в течение года.

«Борьба с VPN достаточно трудозатратная и дорогостоящая. Технически это сделать не так просто. На то, чтобы заблокировать часть ресурсов, которыми люди потом все равно продолжают им пользоваться, как Telegram, Роскомнадзор тратит огромные деньги. Понятно, что Роскомнадзор тоже не стоит на месте и использует новые алгоритмы. Но технически всегда можно подстроить деятельность того или иного VPN под разные показатели, которые не будут напрямую показывать, что они являются нелегитимными. Поэтому эта борьба достаточно длительная и суровая. Заблокировать все не удастся, но какие-то успехи однозначно будут. Вопрос только в том, чтобы только понять целесообразность трат миллиардов рублей на подобную блокировку, если люди все равно находят точки обхода. Мне кажется, в период СВО, когда в России маленькие пенсии и огромное количество детских домов, и без того есть куда тратить деньги лучшим образом», — поделился эксперт.

Ранее Денис Кусков в беседе с НСН поделился мнением, что государству вместо блокировок сервисов стоит задуматься над созданием отечественного VPN, представляя доступ к нему бесплатно для всех граждан.

