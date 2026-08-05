В Лондоне женщина напала с ножом на нескольких человек

В центре Лондоне женщина напала с ножом на нескольких человек. Как пишет RT, инцидент произошёл недалеко от площади Ковент-Гарден.

В Солнечногорске неизвестный с ножом напал на двух прохожих

По данным местных СМИ, в результате пострадали четыре человека. Всем им оказали медпомощь на месте, а затем доставили в травматологический центр.

Отмечается, что полиция задержала 47-летнюю подозреваемую. По предварительным данным, инцидент связан с проблемами психического здоровья.

Ранее около 300 человек эвакуировали в пригороде Парижа из-за угрозы нападения на еврейскую общину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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