Пожар произошел на территории ЦНИИмаш в Королеве
Пожар произошёл в Королёве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) - головном институте «Роскосмоса». Об этом сообщает ТАСС.
По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. В настоящее время пожар потушен.
«Причины произошедшего будут установлены после ликвидации возгорания. Угрозы людям нет», - отметили в «Роскосмосе».
В госкорпорации добавили, что управление полётом российского сегмента МКС «находится под контролем специалистов».
Ранее возгорание личных вещей и мебели зафиксировали в храме Василия Блаженного в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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