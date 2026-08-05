Пожар произошел на территории ЦНИИмаш в Королеве

Пожар произошёл в Королёве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) - головном институте «Роскосмоса». Об этом сообщает ТАСС.

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По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. В настоящее время пожар потушен.

«Причины произошедшего будут установлены после ликвидации возгорания. Угрозы людям нет», - отметили в «Роскосмосе».

В госкорпорации добавили, что управление полётом российского сегмента МКС «находится под контролем специалистов».

Ранее возгорание личных вещей и мебели зафиксировали в храме Василия Блаженного в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Кумыков Ибрагим
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