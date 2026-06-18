При атаке БПЛА в Московской области пострадали 16 человек
Шестнадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки беспилотников в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Ранее стало известно, что минувшей ночью над территорией России, в том числе Московским регионом, уничтожили 555 украинских БПЛА, пишет RT.
Как отметил Воробьев, в Раменском пострадали три человека. Так, 22-летний мужчина получил травмы живота, таза и конечностей, десятилетняя девочка — травмы голеней, 35-летний мужчина — множественные ранения голеней, бедра, плеча, шеи.
«В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча... В Люберцах пострадали двое мужчин — 20 и 33 лет. Они доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки», — написал губернатор на платформе «Макс».
Кроме того, в Дзержинском мужчина был ранен в шею. При этом в Котельниках пострадали восемь человек, в их числе несколько мужчин, они получили осколочные ранения и различные травмы, 58-летняя женщина с ранениями плеча и черепно-мозговой травмой, а также трехлетний ребенок.
Как сообщил Воробьев, 50-летнего мужчину госпитализировали в Люберецкую больницу из торгового центра «Садовод». У пострадавшего выявили осколочные ранения брюшной стенки.
Губернатор подчеркнул, что все раненые получают необходимую помощь и находятся под постоянным наблюдением медиков.
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