В России назвали соучастников крупнейшей за два года атаки на Москву

Киев не смог бы организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу без содействия европейских стран. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оценивая крупнейшую за два года атаку на Москву.

Парламентарий подчеркнул, что Россия фактически ведет противостояние не только с Украиной, но и практически со всей Европой. Сенатор выразил уверенность, что украинская сторона физически не способна самостоятельно произвести и запустить подобное количество летательных аппаратов.

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Джабаров также заверил, что любой террористический акт со стороны Украины обязательно получит ответ.

По словам политика, в самое ближайшее время появится инструмент, который позволит кардинально переломить ход ситуации.

Утром 18 июня Москва и область подверглись новой атаке БПЛА. По данным мэра столицы Сергея Собянина, системой ПВО было уничтожено 180 БПЛА, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВСУВладимир ДжабаровМоскваБеспилотники

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