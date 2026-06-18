В России назвали соучастников крупнейшей за два года атаки на Москву

Киев не смог бы организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу без содействия европейских стран. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оценивая крупнейшую за два года атаку на Москву.

Парламентарий подчеркнул, что Россия фактически ведет противостояние не только с Украиной, но и практически со всей Европой. Сенатор выразил уверенность, что украинская сторона физически не способна самостоятельно произвести и запустить подобное количество летательных аппаратов.