Россиянам рассказали о важных для репродуктивного здоровья витаминах
Для репродуктивного здоровья важны фолиевая кислота (витамин B9), витамин D, йод и железо. Об этом «Газете.Ru» заявила врач акушер-гинеколог Мадина Бекова.
Она пояснила, что приём фолиевой кислоты снижает риск дефектов нервной трубки плода более чем на 70%, йод необходим для правильного синтеза гормонов щитовидной железы матери и плода, а витамин D участвует в стероидогенезе, регуляции менструального цикла и имплантации эмбриона.
Что касается железа, врач обратила внимание на то, что его назначают только при лабораторно подтвержденном дефиците.
Бекова добавила, что все остальные добавки не следует принимать «для профилактики» - их должны назначать строго по показаниям.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали не принимать витамины B, E и омега-3 без подтвержденного дефицита из-за неочевидной пользы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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