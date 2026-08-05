Россиянам рассказали о важных для репродуктивного здоровья витаминах

Для репродуктивного здоровья важны фолиевая кислота (витамин B9), витамин D, йод и железо. Об этом «Газете.Ru» заявила врач акушер-гинеколог Мадина Бекова.

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Она пояснила, что приём фолиевой кислоты снижает риск дефектов нервной трубки плода более чем на 70%, йод необходим для правильного синтеза гормонов щитовидной железы матери и плода, а витамин D участвует в стероидогенезе, регуляции менструального цикла и имплантации эмбриона.

Что касается железа, врач обратила внимание на то, что его назначают только при лабораторно подтвержденном дефиците.

Бекова добавила, что все остальные добавки не следует принимать «для профилактики» - их должны назначать строго по показаниям.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали не принимать витамины B, E и омега-3 без подтвержденного дефицита из-за неочевидной пользы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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