Сергей Миронов не исключил отмены ЕГЭ в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться. Как пишет РИА Новости, такую позицию озвучил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что сейчас рассматривается вариант с переносом дат проведения экзаменов, а также вариант с отменой ЕГЭ в текущем году. В последнем случае выпускникам школ разрешат сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи ЕГЭ, начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы из-за коронавируса, подчеркивает RT.

Рособрнадзор и Минпросвещения определили сроки сдачи ОГЭ

Накануне НСН писала, что большинство вузов РФ в связи с пандемией коронавируса приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Кстати, ранее в Минобрнауки заявили, что учебные заведения вправе самостоятельно решать вопрос о форме сдачи государственной итоговой аттестации и отказаться от проведения госэкзаменов.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
ТЕГИ:Сергей МироновКоронавирусЕГЭ
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