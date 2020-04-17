Сергей Миронов не исключил отмены ЕГЭ в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться. Как пишет РИА Новости, такую позицию озвучил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что сейчас рассматривается вариант с переносом дат проведения экзаменов, а также вариант с отменой ЕГЭ в текущем году. В последнем случае выпускникам школ разрешат сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи ЕГЭ, начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы из-за коронавируса, подчеркивает RT.