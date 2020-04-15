Рособрнадзор и Минпросвещения определили сроки сдачи ОГЭ

Сдача Основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников 9 классов в 2020 году может пройти с 8 июня по 31 июля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проект расписания, подготовленный Рособрнадзором и Минпросвещения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В этот же период должен пройти и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для выпускников 9 классов, отмечает РЕН ТВ.

Кроме того, в Рособрнадзоре пояснили, что участники ОГЭ и ГВЭ, которые не сдавали экзамены в основной срок или получили неудовлетворительный результат, смогут пересдать их в сентябре.