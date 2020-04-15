Рособрнадзор и Минпросвещения определили сроки сдачи ОГЭ
Сдача Основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников 9 классов в 2020 году может пройти с 8 июня по 31 июля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проект расписания, подготовленный Рособрнадзором и Минпросвещения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В этот же период должен пройти и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для выпускников 9 классов, отмечает РЕН ТВ.
Кроме того, в Рособрнадзоре пояснили, что участники ОГЭ и ГВЭ, которые не сдавали экзамены в основной срок или получили неудовлетворительный результат, смогут пересдать их в сентябре.
В минувшей понедельник, 13 апреля, стало известно, что Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Однако пока такого решения нет. С таким заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что сроки начала сдачи ЕГЭ уже перенесены на 8 июня. Эта дата может быть скорректирована, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.
Напомним, ранее в Минпросвещения в связи с распространением COVID-19 приняли решение о переносе сроков сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.
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