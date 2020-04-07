В Госдуме рассказали, почему стоило бы отменить ЕГЭ и частично перейти на онлайн-образование

Пока до 30 апреля в России действуют нерабочие дни, многие перешли на удалённую работу или образование. Так министр науки и высшего образования Валерий Фальков выступил с рекомендацией вузам вернуться к обучению студентов в дистанционной форме. Многие эксперты прогнозируют увеличение доли людей работающих или обучающихся дистанционно и после того, как закончится пандемия коронавируса. Кроме того, несмотря на предложения депутатов и требования родителей отменить ЕГЭ, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что единый государственный экзамен не будет отменён и первые тесты состоятся уже 8 июня.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил причины необходимости отмены ЕГЭ в 2020 году из-за коронавируса.

«ЕГЭ заимствован у США, и я полагаю, что от него больше вреда, чем пользы. Но стоит отметить, что в связи с коронавирусом, государство, у которого мы заимствовали ЕГЭ, в этом году отменило этот экзамен, поскольку готовиться в режиме самоизоляции сложно и потому что пока трудно прогнозировать, когда закончится пандемия. А если это произойдёт поздно, то придётся лишить детей каникул, а учителей отпусков», - сообщил депутат.

Кроме того, он рассказал о развитии онлайн образования в России во время пандемии коронавируса, а также о перспективах такой формы обучения после её завершения.

«Целиком образование в онлайн не уйдёт, я надеюсь, никогда. А развитие онлайн-образования должно быть пропорционально развитию детей: совсем немного в начальной школе, чуть больше в основной, ещё больше в старших классах и полная свобода в развитии онлайн-образования в высшей школе. В отличие от наших конкурентов у нас нет электронных университетов. Все электронные университеты у нас были либо ликвидированы, либо сами закрылись. Может быть, коронавирус нам прояснит, что необходимо развивать систему онлайн-образования в высшей школе, как делают наши конкуренты. Мы должны создавать своё онлайн-образование, а пока, боясь халтуры в образовании, в России душили электронные университеты. Я думаю, что доля электронного обучения, в частности в высшем образовании и в образовании взрослых после коронавируса повысится», - заявил Смолин.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила НСН, что пандемия и самоизоляция выявили ущербность ЕГЭ и потребовала его отмены.

