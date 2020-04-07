Заслуженный учитель России не согласился с идеей об отмене ЕГЭ из-за коронавируса
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург рассказал о том, как идёт подготовка к дистанционной сдаче ЕГЭ.
Министерство просвещения приняло решение не отменять ЕГЭ в связи с пандемией коронавируса, и первый экзамен начнётся уже 8 июня, о чём сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В то же время первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин настаивает на отмене единого государственного экзамена в этом году, о чём он заявил в эфире НСН.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН не согласился с предложением депутата Олега Смолина и рассказал, почему в этом году не будет отменён ЕГЭ.
«Я Олега Смолина очень уважаю, но с этой инициативой не согласен. Мы готовим сейчас учеников, и на такой опасной переправе лошадей не меняют. Кроме того, сейчас закупаются новые камеры и компьютеры, чтобы выпускники могли в дистанционном режиме сдавать экзамены. А если сейчас пойти на эту акцию, мы окончательно запутаем и перепугаем всех учащихся и готовящихся. Они сейчас в дистанционном режиме пишут пробники и готовятся, поэтому я не могу поддержать эту идею. Но я понимаю, что в некоторых регионах может недоставать компьютеров или камер, чтобы обеспечить дистанционно всех, и понятно, откуда такие идеи, но я против» - заявил Ямбург.
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила НСН, что пандемия и самоизоляция выявили ущербность ЕГЭ и потребовала его отмены.
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