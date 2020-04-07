Заслуженный учитель России не согласился с идеей об отмене ЕГЭ из-за коронавируса

Министерство просвещения приняло решение не отменять ЕГЭ в связи с пандемией коронавируса, и первый экзамен начнётся уже 8 июня, о чём сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В то же время первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин настаивает на отмене единого государственного экзамена в этом году, о чём он заявил в эфире НСН.

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН не согласился с предложением депутата Олега Смолина и рассказал, почему в этом году не будет отменён ЕГЭ.