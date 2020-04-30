В Кремле допустили выплату пособия всем россиянам

«Потенциала России достаточно, чтобы выполнить соцобязательства и амортизировать любые негативные последствия мировых экономических кризисов», - сказал представитель Кремля, отметив, что «глубина кризиса», который последует за пандемией коронавируса, не поддается точному анализу.



Песков добавил, что прямые выплаты гражданам способны поддержать экономическую жизнь страны. Однако для выхода на докризисные показатели, отметил он, потребуется некоторое время, сообщает Ura.ru



Ранее специалист Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков призвал государство выплатить каждому россиянину, потерявшему работу из-за кризиса, по 50 тысяч рублей, передает Утро.ру

