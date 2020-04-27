Экономист предупредил о 20 млн безработных из-за карантина
Сергей Хестанов сообщил НСН о риске резкого роста числа безработных в России, в случае продления ограничительных мер в связи с коронавирусом и предложил сделать эти меры добровольными.
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин объявил о подготовке третьего пакета мер поддержки отечественной экономики. Министерство экономического развития должно до 30 апреля проработать все предложения на этот счёт.
Главная цель третьего пакета - восстановление нормального ритма работы экономики после снятия ограничений в связи с распространением короанвируса.
Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, куда, по его мнению, было бы правильнее всего направить новые меры поддержки экономики.
«Правильнее всего направить поддержку на граждан, потому что больше всего пострадали сфера услуг и сфера непродовольственной торговли. А в этих сферах работает довольно много граждан, причём, как правило, это люди с не очень высоким уровнем оплаты труда и полтора месяца простоя для них очень болезненно. К тому же направленность поддержки на граждан, автоматически перераспределит эту поддержку на наиболее нуждающиеся сферы бизнеса. Потому что, получив деньги, люди начнут их тратить, чем и поддержат наиболее пострадавший бизнес», - сказал экономист.
Он также отметил, что наиболее пострадавшие сферы создают огромное количество рабочих мест в крупных городах, и при продлении ограничительных мер без работы могу оказаться до 20 миллионов россиян.
«Наиболее пострадавшие сферы бизнеса приносят не так много в ВВП, но дают много рабочих мест, особенно в больших городах. Если ограничения будут сняты 11 мая, а это один из вариантов, которые сегодня обсуждаются, то мы увидим порядка 7-10 миллионов новых безработных, сконцентрированных в больших городах. И затягивание снятия ограничительных мер грозит ещё большим числом безработных, некоторые эксперты называют цифру в 20 миллионов человек, при том, что весь рынок труда в России составляет чуть больше 70 миллионов», - сообщил эксперт.
Кроме того, Сергей Хестанов предупредил, что у 90% россиян нет денег, чтобы полтора месяца не работать, и предложил сделать ограничительные меры добровольными.
«Основная опасность коронавируса для россиян в том, что у 90% нет денег, чтобы полтора месяца ничего не делать. У государства возможности раздать деньги ограничены, а у людей начинает заканчиваться терпение. Посмотрите, что происходит во Владикавказе. Мне знакомый оттуда прислал видео и рассказал о том, что там происходит. Местный ОМОН побоялся разгонять протестующих, и пришлось привозить силовиков из Ростова. Что мешает сейчас отдать решение о продолжении самоизоляции в руки самих людей и сделать ограничения добровольными? Ведь сейчас у большинства людей драматически падают доходы, а голодные люди становятся очень смелыми и злыми», - заявил Хестанов.
В свою очередь, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что пока рано говорить о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в Москве, и отметил, что регионы задержатся с этим относительно Москвы.
«То, что мы наблюдаем уже на протяжении трёх дней, это очень здорово, но не будет ли на четвёртый день другая статистика – я не могу сказать. Когда будет на протяжении 7-10 дней положительная, статистически подтверждённая, тенденция, тогда уже можно будет радоваться и утверждать, что мы перевалили через пик и идём к победе над коронавирусом», - сообщил эпидемиолог.
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