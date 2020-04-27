Экономист предупредил о 20 млн безработных из-за карантина

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин объявил о подготовке третьего пакета мер поддержки отечественной экономики. Министерство экономического развития должно до 30 апреля проработать все предложения на этот счёт.

Главная цель третьего пакета - восстановление нормального ритма работы экономики после снятия ограничений в связи с распространением короанвируса.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, куда, по его мнению, было бы правильнее всего направить новые меры поддержки экономики.

«Правильнее всего направить поддержку на граждан, потому что больше всего пострадали сфера услуг и сфера непродовольственной торговли. А в этих сферах работает довольно много граждан, причём, как правило, это люди с не очень высоким уровнем оплаты труда и полтора месяца простоя для них очень болезненно. К тому же направленность поддержки на граждан, автоматически перераспределит эту поддержку на наиболее нуждающиеся сферы бизнеса. Потому что, получив деньги, люди начнут их тратить, чем и поддержат наиболее пострадавший бизнес», - сказал экономист.

Он также отметил, что наиболее пострадавшие сферы создают огромное количество рабочих мест в крупных городах, и при продлении ограничительных мер без работы могу оказаться до 20 миллионов россиян.