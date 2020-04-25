Экономист подтвердил необходимость проднаборов для россиян

Первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН высказался об инициативе главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о раздаче россиянам продуктовых наборов.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что российские власти в период коронавируса должны ввести продовольственные выплаты гражданам или выдавать им продовольственные наборы. Такую точку зрения он выразил в эфире телеканала «Россия 1», передаёт РИА Новости.

Первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН оценил необходимость введения продуктовых наборов или пособий на продукты для россиян на фоне коронавируса. По мнению ученого, в России необходимы иные дополнительные меры поддержки граждан.

«Мне представляется, что дополнительные меры поддержки гражданам потребуются. Они уже нужны. Поэтому надо говорить не о том, чтобы потратить больше денег, а о том, как их разумнее потратить. При этом ключевой вопрос здесь – целенаправленность. Мы знаем, что в ряде стран используют такой подход как «вертолетные деньги» - раздают всем определенную сумму денег. В России тоже звучат такие предложения. Это просто, можно сделать очень быстро – каждый получит выгоду. Но нельзя использовать такой подход в странах, где на столько разный, как в России уровень доходов различных категорий населения. У нас они отличаются, как правило, в разы. Обсуждать инициативу, безусловно, надо. А принимать или не принимать – решать в результате обсуждения», - заявил эксперт.

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Леб Якобсон считает, что адресность должна стать главным критерием для поддержки государством своих граждан в условиях экономического кризиса из-за коронавируса и падения цен на нефть.

«В России надо искать более целенаправленные варианты поддержки, хотя они всегда сложнее. Надо проверять нуждаемость. А, может быть, поверить на слово? Думается, что люди благополучные все-таки не заявятся. Я с трудом представляю себе, как люди, которые сохранили приличную зарплату, обратятся за продуктовыми наборами или продовольственными карточками. Обратятся, наверное, нуждающиеся», - предположил собеседник НСН.

Ранее заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин в беседе с НСН заявил, что нехватки основных продуктов питания в нашей стране возникнуть не должно.

«...Пока нет явных признаков, что производство базовых продуктов уменьшится. Сельскохозяйственное производство достаточно устойчиво, тем более что в сельском хозяйстве нет таких сильных ограничений по самоизоляции, как на заводах и в больших городах. Места много, людей относительно мало. Те, кто проживают в сельской местности, находятся в более безопасной ситуации. Но как пойдёт эта эпидемия, (неизвестно — прим. НСН)», - отметил Фрумкин.

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ФОТО: pixaby.com
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