Экономист подтвердил необходимость проднаборов для россиян

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что российские власти в период коронавируса должны ввести продовольственные выплаты гражданам или выдавать им продовольственные наборы. Такую точку зрения он выразил в эфире телеканала «Россия 1», передаёт РИА Новости.

Первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН оценил необходимость введения продуктовых наборов или пособий на продукты для россиян на фоне коронавируса. По мнению ученого, в России необходимы иные дополнительные меры поддержки граждан.

«Мне представляется, что дополнительные меры поддержки гражданам потребуются. Они уже нужны. Поэтому надо говорить не о том, чтобы потратить больше денег, а о том, как их разумнее потратить. При этом ключевой вопрос здесь – целенаправленность. Мы знаем, что в ряде стран используют такой подход как «вертолетные деньги» - раздают всем определенную сумму денег. В России тоже звучат такие предложения. Это просто, можно сделать очень быстро – каждый получит выгоду. Но нельзя использовать такой подход в странах, где на столько разный, как в России уровень доходов различных категорий населения. У нас они отличаются, как правило, в разы. Обсуждать инициативу, безусловно, надо. А принимать или не принимать – решать в результате обсуждения», - заявил эксперт.