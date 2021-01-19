В Совфеде призвали ввести льготы соцработникам за работу в пандемию

Поддержка медработников очень важна, особенно, для тех, кто работает в «красной зоне», считает Круглый. По его словам, льготы необходимо распространить на всю страну, и над этим комитет будет работать.

«Эти меры, в том числе возможность более раннего ухода на пенсию – абсолютно оправданы. Это нужно делать на федеральном уровне. Думаю, наш комитет будет над этим последовательно работать», - сказал он НСН.

По мнению Круглого, в дополнительных льготах нуждаются и соцработники, условия труда которых приближены к работе медработников в «красной зоне».

«Если говорить о периоде пандемии, то дополнительные льготы требуются работникам соцучреждений, которые тоже работают вахтовым методом. Например, персонал домов ребенка. Фактически они тоже работают в условиях, приближенных к «красной зоне». Там, конечно, нет таких тяжелых больных, но, тем не менее, они работают с постоянным пребыванием на рабочем месте», - отметил сенатор, добавив, что это могло бы стать поводом для обсуждения в верхней палате парламента.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили ввести в стране выплату страховой пенсии семьям медицинских работников, погибших от коронавируса. Соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение правительства.

