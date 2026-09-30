Банки до сих пор иногда навязывают ненужные услуги клиенту, а также «скрывают» некоторые штрафные санкции, которые могут ждать потребителя, заявил НСН гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

С 1 октября банки начнут платить больше в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), если регулятор выявит у них грубые нарушения в работе с клиентами, пишут «Известия». Речь, в частности, идет о неполном раскрытии условий и рисков продуктов, навязывании услуг и продаже сложных инвестиционных инструментов неподготовленным людям. Крылов подтвердил случая злоупотреблением банками доверия россиян.