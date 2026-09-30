Штрафы и страховка: Как банки навязывают ненужные услуги клиентам
Сергей Крылов заявил НСН, что рынок кредитования сложный для обывателя, поэтому необходимо максимально делать его прозрачным.
Банки до сих пор иногда навязывают ненужные услуги клиенту, а также «скрывают» некоторые штрафные санкции, которые могут ждать потребителя, заявил НСН гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
С 1 октября банки начнут платить больше в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), если регулятор выявит у них грубые нарушения в работе с клиентами, пишут «Известия». Речь, в частности, идет о неполном раскрытии условий и рисков продуктов, навязывании услуг и продаже сложных инвестиционных инструментов неподготовленным людям. Крылов подтвердил случая злоупотреблением банками доверия россиян.
«Нарушения случаются, потому что это маркетинговая история. Поэтому хорошо, что вводятся дополнительные санкции. Надо понимать, что рынок кредитования и финансовый рынок в целом сложный для обывателя. Поэтому необходимо максимально делать его прозрачным. Чаще всего речь идет о навязывании услуг, много предложений, которые не нужны. Например, когда здоровый человек, а ему предлагают страховку, вероятность которой сработает в одном случае из миллиона. Никто не имеет права продавать услугу, заставляя при этом покупать какую-то другую. Бывают случаи, когда банки какие-то условия немного скрывают. Например, скрытые штрафные санкции за то, что человек что-то не выполняет. Сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что банк штрафует заемщика, потому что тот не предоставил ему документы по квартире, а это невозможно, так как застройщик ему их не сдал. Иногда регулятор не занимается всеми жалобами, так как нарушения не очень значительные», - рассказал он.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил «Радиоточке НСН», что с октября получить кредит станет сложнее.
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