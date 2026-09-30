Специальный посланник папы Римского по вопросу урегулирования на Украине, кардинал Маттео Дзуппи побывал в российской столице. Рабочий визит прошел с 28 по 30 сентября, информирует министерство иностранных дел РФ.

Как уточнили на Смоленской площади, беседы в Москве были сосредоточены на возможностях урегулирования украинского конфликта. Также затрагивались вопросы гуманитарного характера в плане взаимодействия России и Святого Престола. Речь, в частности, шла о поиске пропавших без вести.

Среди других затронутых тем - обмены военнопленными и гражданскими лицами, воссоединение семей, так называемое «детское досье», отметили МИД РФ.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент Казахстана Касым-Жомар Токаев заявил, что не предлагал России «немедленно остановить» бои на Украине.

