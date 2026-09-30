МИД раскрыл подробности визита в Москву спецпосланника папы римского
Специальный посланник папы Римского по вопросу урегулирования на Украине, кардинал Маттео Дзуппи побывал в российской столице. Рабочий визит прошел с 28 по 30 сентября, информирует министерство иностранных дел РФ.
Как уточнили на Смоленской площади, беседы в Москве были сосредоточены на возможностях урегулирования украинского конфликта. Также затрагивались вопросы гуманитарного характера в плане взаимодействия России и Святого Престола. Речь, в частности, шла о поиске пропавших без вести.
Среди других затронутых тем - обмены военнопленными и гражданскими лицами, воссоединение семей, так называемое «детское досье», отметили МИД РФ.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент Казахстана Касым-Жомар Токаев заявил, что не предлагал России «немедленно остановить» бои на Украине.
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