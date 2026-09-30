Частные средства индивидуальной мобильности (СИМ) становятся причиной двух третей ДТП, обладают характеристиками мопедов, но на них не требуется никаких прав, рассказала НСН пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик.

Следственный комитет предлагает распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков, а также ввести требование о получении прав для управления этими устройствами. Об этом сообщил представитель ведомства на совещании в Совете Федерации. Камойлик подчеркнула, что здесь должны быть прописаны нюансы