Права не всем: Кому потребуются документ для поездки на самокате
ГИБДД должна обратить внимание на особых владельцев средств индивидуальной мобильности, заявила НСН Юлия Камойлик.
Частные средства индивидуальной мобильности (СИМ) становятся причиной двух третей ДТП, обладают характеристиками мопедов, но на них не требуется никаких прав, рассказала НСН пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик.
Следственный комитет предлагает распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков, а также ввести требование о получении прав для управления этими устройствами. Об этом сообщил представитель ведомства на совещании в Совете Федерации. Камойлик подчеркнула, что здесь должны быть прописаны нюансы
«Вопрос прав обсуждается регулярно и, как правило, связан с тем, что есть большой объем частных самокатов, которые по скорости, весу, техническим характеристикам соответствуют категории мопедов. Но они сейчас законодательно никак не выделены в отдельную группу. Если мы посмотрим на аварийность, то 62% ДТП в с участием СИМ в России за восемь месяцев 2026 года были из-за частных транспортных средств. Наши СИМ имеют скорость не больше 25 км/ч. В кикшеринге, к тому же, уже есть контроль за тем, чтобы за самокаты не вставали несовершеннолетние, и идет интеграция через ID крупнейших российских банков и мессенджер “МАКС”»,— отметила она.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман назвала НСН главную причину, почему идентификация владельцев самокатов станет неизбежной.
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