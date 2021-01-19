Ковид-мутант атакует. Британский штамм гуляет по России

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову сообщила РИА Новости, что британский штамм коронавируса к марту 2021 года может стать самым распространенным в России.

По ее словам, новый вирус на 56% более эффективен с точки зрения заражения. «Допустим раньше вы могли до 15 минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут», - сказала биолог. Баранова отметила, что новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал о тысяче мутаций коронавируса в России.

Болибок привел данные исследований, по которым в России насчитали свыше тысячи мутаций, а в мире их больше 20 тысяч, хотя не все они приводят к формированию устойчивых штаммов, которые будут распространяться.

«Может, в мире уже появилась какая-то еще более опасная форма коронавируса, а мы о ней даже и не знаем», - заявил иммунолог.

Тем не менее, Болибок советует не впадать в панику. «Здесь та же ситуация, она очень похожа на грипп – возникают мутации, они требуют изменения того белка, к которому вакцина должна вызвать иммунитет, потому на базе платформы для вакцины просто меняется ее действующий компонент», - пояснил врач.