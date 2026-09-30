Названо гражданство раненого пилота Flydubai

Пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччхар, который был ранен ножом во время полета, имеет гражданство Индии. Такие данные сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Маччхар был командиром экипажа рейса Дубай — Тель-Авив. По информации Hindustan Times, в небе второй пилот ударил его ножом, после чего лайнер экстренно сел в Саудовской Аравии.