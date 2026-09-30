Названо гражданство раненого пилота Flydubai

Пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччхар, который был ранен ножом во время полета, имеет гражданство Индии. Такие данные сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

Маччхар был командиром экипажа рейса Дубай — Тель-Авив. По информации Hindustan Times, в небе второй пилот ударил его ножом, после чего лайнер экстренно сел в Саудовской Аравии.

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В свою очередь телеканал Channel 12 сообщил, что пассажирский самолет Boeing 737 в ходе полета из Дубая в Тель-Авив передал на частотах управления сигналы бедствия. Они означают возникновение чрезвычайной ситуации или попытку захвата. Через некоторое время лайнер успешно приземлился, но не в Израиле, а в Саудовской Аравии.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со специальным обращением, и заявил, что пилот данного рейса, судя по всему, пытался вызвать авиакатастрофу.

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ФОТО: ТАСС / Ariel Schalit / AP
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