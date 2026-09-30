Юрист объяснил, за что блогеру Портнягину дали пять лет колонии

Блогер Дмитрий Портнягин получил по суду пять лет колонии не за уклонение от уплаты налогов, а за незаконную легализацию полученных средств. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, изначально уголовное дело расследовалось по статье об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 124 млн рублей. Именно этот ущерб в дальнейшем был возмещен, погашены недоимка и штрафы. В результате дело прекратили по этому составу.