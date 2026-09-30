Юрист объяснил, за что блогеру Портнягину дали пять лет колонии

Блогер Дмитрий Портнягин получил по суду пять лет колонии не за уклонение от уплаты налогов, а за незаконную легализацию полученных средств. Об этом в комментарии «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, изначально уголовное дело расследовалось по статье об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 124 млн рублей. Именно этот ущерб в дальнейшем был возмещен, погашены недоимка и штрафы. В результате дело прекратили по этому составу.

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Вместе с тем, параллельно Портнягина обвинили в легализации денежных средств, а его супругу ещё и в даче взятки в крупном размере московскому чиновнику. Как пояснил Хаминский, именно из-за данного состава преступления дело так и не было прекращено окончательно.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Мещанский районный суд Москвы 30 сентября приговорил блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина к пяти годам лишения свободы, а также оштрафовал на 800 тысяч рублей. При этом его жена получила восемь лет колонии с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

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ФОТО: ТАСС
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