Новый сезон шоу «Суперстар» посвятят Сергею Соседову
Новый сезон шоу «Суперстар» на НТВ посвятят критику Сергею Соседову. Об этом NEWS.ru заявил телеведущий Вадим Такменев.
По его словам, после новости о гибели Соседова канал получил много писем. А для НТВ смерть Соседова стала «большой потерей.
«Его невозможно заменить. Для нас он жив! Мы будем думать, что он уехал в далекую командировку», - сказал телеведущий.
Сергей Соседов скончался 23 сентября на 59-м году жизни после падения с лестницы. Его похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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