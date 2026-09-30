Новый сезон шоу «Суперстар» посвятят Сергею Соседову

Новый сезон шоу «Суперстар» на НТВ посвятят критику Сергею Соседову. Об этом NEWS.ru заявил телеведущий Вадим Такменев.

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По его словам, после новости о гибели Соседова канал получил много писем. А для НТВ смерть Соседова стала «большой потерей.

«Его невозможно заменить. Для нас он жив! Мы будем думать, что он уехал в далекую командировку», - сказал телеведущий.

Сергей Соседов скончался 23 сентября на 59-м году жизни после падения с лестницы. Его похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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