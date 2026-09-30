В Госдуме рассказали о сохранении служебного жилья для МЧС, ФСИН, ФССП и ФТС

В Госдуме предложили сохранять служебное жильё для семей сотрудников ФСИН, ФССП, МЧС и таможенных органов при переводе в отдалённые регионы или за границу. Об этом Life.ru рассказал депутат Алексей Говырин.

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Он пояснил, что принятие поправок избавит сотрудников указанных ведомств от дополнительной финансовой нагрузки, так как их семьям не придётся оплачивать жильё по прежнему месту проживания, параллельно решая вопрос с размещением переведённого сотрудника.

«Если сотрудника, например, из Подмосковья переводят служить на Дальний Восток... его семья может остаться в служебной квартире по прежнему месту службы либо получить компенсацию за наём жилья там, где живёт семья», — сказал парламентарий.

Говырин добавил, что предлагаемые поправки будут касаться переводов только в те регионы, населённые пункты и местности, список которых определит правительство РФ по представлению соответствующего ведомства.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить медицинских работников служебным жильем с возможностью последующего выкупа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
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