В Госдуме рассказали о сохранении служебного жилья для МЧС, ФСИН, ФССП и ФТС

Он пояснил, что принятие поправок избавит сотрудников указанных ведомств от дополнительной финансовой нагрузки, так как их семьям не придётся оплачивать жильё по прежнему месту проживания, параллельно решая вопрос с размещением переведённого сотрудника.

«Если сотрудника, например, из Подмосковья переводят служить на Дальний Восток... его семья может остаться в служебной квартире по прежнему месту службы либо получить компенсацию за наём жилья там, где живёт семья», — сказал парламентарий.

Говырин добавил, что предлагаемые поправки будут касаться переводов только в те регионы, населённые пункты и местности, список которых определит правительство РФ по представлению соответствующего ведомства.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить медицинских работников служебным жильем с возможностью последующего выкупа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

