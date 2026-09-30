В Госдуме рассказали о сохранении служебного жилья для МЧС, ФСИН, ФССП и ФТС
В Госдуме предложили сохранять служебное жильё для семей сотрудников ФСИН, ФССП, МЧС и таможенных органов при переводе в отдалённые регионы или за границу. Об этом Life.ru рассказал депутат Алексей Говырин.
Он пояснил, что принятие поправок избавит сотрудников указанных ведомств от дополнительной финансовой нагрузки, так как их семьям не придётся оплачивать жильё по прежнему месту проживания, параллельно решая вопрос с размещением переведённого сотрудника.
«Если сотрудника, например, из Подмосковья переводят служить на Дальний Восток... его семья может остаться в служебной квартире по прежнему месту службы либо получить компенсацию за наём жилья там, где живёт семья», — сказал парламентарий.
Говырин добавил, что предлагаемые поправки будут касаться переводов только в те регионы, населённые пункты и местности, список которых определит правительство РФ по представлению соответствующего ведомства.
Ранее в Госдуме предложили обеспечить медицинских работников служебным жильем с возможностью последующего выкупа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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