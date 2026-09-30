Захарова: Украина хочет из Алешек сделать «Бучу 2.0»

По её словам, украинские власти «собственноручно создают гуманитарную катастрофу, пытаясь возложить вину на Россию».

«Они пытаются сделать из этой истории новую Бучу. Знаете, «Бучу 2.0». И начать очередную медиакампанию», - сказала она в ходе брифинга.

Ранее Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подыграл антироссийской кампании и стал частью провокации в Буче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

