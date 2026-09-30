Захарова: Украина хочет из Алешек сделать «Бучу 2.0»

Украина пытается сделать «Бучу 2.0» из ситуации в Алешках. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, украинские власти «собственноручно создают гуманитарную катастрофу, пытаясь возложить вину на Россию».

«Они пытаются сделать из этой истории новую Бучу. Знаете, «Бучу 2.0». И начать очередную медиакампанию», - сказала она в ходе брифинга.

Ранее Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подыграл антироссийской кампании и стал частью провокации в Буче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:УкраинаМИД РФМария Захарова

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