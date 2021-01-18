Сенатор: борцы с COVID смогут раньше выйти на пенсию

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, им положены льготы на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. Выплата на покупку может доходить до 375 тысяч рублей. Медицинские работники также получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа. На федеральном уровне программа пока не поддержана, зато очень популярна в регионах», - отметила она.



Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить. «В советское время пенсия составляла 60-70% от зарплаты, и на старость хватало, и детям помогали. А сейчас пенсия – это жалкие гроши. Пенсия у детей войны в деревне – 7-9 тысяч, в городе 12-14 тысяч!», - заявил он.

К слову, почти половина россиян хочет получать пенсию не ниже 45 тысяч рублей. Только 1% опрошенных считают достаточным размер выплат ниже 25 тысяч рублей, следует из результатов исследования, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir.

