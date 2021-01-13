Семьям погибших от COVID-19 медработников предложили выплачивать пенсии

Поправка внесена в закон «О страховых пенсиях». Она нацелена в первую очередь на медиков, непосредственно борющихся с коронавирусом.

По словам Миронова, на данный момент семьи медработников, «погибших на своем боевом посту», имеют право рассчитывать на единовременное пособие, однако этого недостаточно, передает РИА ФАН.

Политик отметил, что, по данным Минздрава на середину декабря, 395 медработников были признаны умершими от новой коронавирусной инфекции.



