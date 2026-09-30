В России исключили военный переворот в Молдавии

По его словам, для жителей страны нетипично такое поведение. Однако это не значит, что недовольные политикой президента Молдавии Майи Санду будут молча смотреть на её действия.

При этом эксперт допустил, что «какая-то кампания гражданского неповиновения может оказать воздействие», как минимум, на окружение главы государства.

«Санду просто должна дотянуть свой срок, выполняя инструкции брюссельские, а что будет со страной — наплевать. Поэтому воздействовать на неё саму чем-либо бесполезно», — указал Станкевич.

Он добавил, что людям из окружения президента придётся и дальше жить в Молдавии, поэтому им стоит прислушаться к недовольству народа.

Ранее в молдавском парламенте 46 оппозиционных депутатов начали процедуру отстранения Санду от должности президента, пишут «Известия».

