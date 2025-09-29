Сенатор Гибатдинов призвал гасить ипотеку за четвертого ребенка

Если государство не даст молодой семье уверенное будущее, то говорить о многодетности не приходится, сказал в пресс-центре НСН Айрат Гибатдинов.

Если у молодых семей будет доступное жилье, то ситуация с демографией в стране будет меняться, заявил в пресс-центре НСН член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

«Сегодня в России наблюдается демографический провал. На это повлияли и 90-е годы, которые существенно снизили демографию в стране. Сегодня предпринимается ряд мер, но, как мы понимаем, их недостаточно. Если мы не дадим молодой семье уверенное будущее, то говорить о многодетности не приходится. Любая молодая семья в первую очередь сталкивается с экономическими трудностями. Когда люди задумываются завести детей, в первую очередь перед ними встает жилищный вопрос. Последующие вопросы связаны с лечением, обучением детей и так далее. Когда к молодой семьи возникают сомнения, то они останавливают себя», — сказал собеседник НСН.
Он также призвал полностью гасить ипотечный долг при рождении четвертого ребенка.

«За последние несколько лет в сознании людей появляется идея о том, что иметь многодетную семью модно. Нужно отдать должное правительству. Однако этого недостаточно. Нужны дополнительные меры поддержки. Это, в том числе, и льготная семейная ипотека. Подъема ставки по ней ни в коем случае нельзя допустить. Также я неоднократно высказывался за то, чтобы за третьего ребенка ипотечный долг списывается государством, а при четвертом — полностью гасится. Кстати, республика Мордовия пошла по этому пути. Там достаточно неплохо реализуется такая мера. Если будет доступное жилье, то ситуация с демографией будет меняться. С этим надо работать идеологически, ведь мы говорим о традиционных ценностях», — подчеркнул Гибатдинов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила НСН, что повышать возраст молодежи необязательно, можно изменить условия предоставления ряда льготных программ.

