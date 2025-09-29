Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов ранее заявил НСН, что если у молодых семей будет доступное жилье, то ситуация с демографией в стране будет меняться. По его словам, любая молодая семья при планировании ребенка в первую очередь сталкивается с экономическими трудностями. Гущина не согласилась с Гибатдиновым.

«Если мы посмотрим статистику, то поймем, что 75% молодых людей, способных родить, не заводят ребенка по личностным причинам, а не экономическим. Первое в списке причин: дети мешают свободе. Такую причину называют порядка 23% молодых людей. Еще 15% говорят о слишком большой ответственности. Еще 13% не хотят детей. Нежелание иметь детей объяснили ленью еще 9% опрошенных. Ориентация на карьеру — 7%. Нежелание вступать в брак назвали 6%», — сказала собеседница НСН.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила НСН, что повышать возраст молодежи необязательно, можно изменить условия предоставления ряда льготных программ.

