Минфин предложил повысить НДФЛ для иноагентов до 30%
Министерство финансов РФ выступило с предложение ограничить граждан, признанных иноагентами, в налоговых преференциях. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.
Как пишет RT, в частности предлагается установить для иноагентов единую налоговую ставку по НДФЛ в размере 30%.
«Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании», - говорится в сообщении.
Ранее в Госдуме предложили запретить иноагентам учреждать СМИ и издательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Театр — дело коллективное»: Машков раскрыл истинный смысл премии «Золотая Маска»
- Минфин предложил повысить НДФЛ для иноагентов до 30%
- Гинеколог Милютина: Женщины стали чаще обращаться за донорской спермой
- Член Общественной палаты заявил о тренде на переезд в село
- Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года
- Генерал Бижев: Трамп не рискнет поставлять Украине дальнобойные «Томагавки»
- ЕК не планирует конфисковывать российские активы для кредита Украине
- Гинеколог Милютина: Каждая пятая пара страдает бесплодием
- В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ
- Гинеколог Милютина: В 40 лет у 20% женщин начнется климакс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru