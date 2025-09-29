Минфин предложил повысить НДФЛ для иноагентов до 30%

Министерство финансов РФ выступило с предложение ограничить граждан, признанных иноагентами, в налоговых преференциях. Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.

Госдума ужесточила законодательство об иноагентах

Как пишет RT, в частности предлагается установить для иноагентов единую налоговую ставку по НДФЛ в размере 30%.

«Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании», - говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме предложили запретить иноагентам учреждать СМИ и издательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
