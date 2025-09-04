«Поднятие лимита семейной ипотеки будет актуально в тех регионах, где стоимость квадратного метра значительно выросла – это Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область. То есть это те регионы, которые пользуются спросом не только у местных жителей, но и в которых приобретаются квартиры для инвестиций всеми гражданами РФ. Нужно реформировать эту систему льгот, потому что из-за того, что ее раздавали всем подряд, то есть семьям с одним ребенком до шести лет и так далее, получилось, что те граждане, которые воспользовались льготной ипотекой и покупали однушки и студии в перечисленных регионах, только повысили там ценник, так как все льготные деньги стекались туда. Но семьям это ничего не прибавило – они как жили в своих «двушках» где-нибудь Урюпинске, так там и остались. А здесь москвичи с детьми не успевают за этими ценами. Получается строительство в этих регионах не развивается, для семей площади не увеличиваются, и на выходе мы имеем рост цен в крупных городах. Это не помощь демографии, а помощь спекулянтам», - рассказала она.

В связи с этим, Радченко предложила установить минимальный метраж жилья, который можно будет приобрести по семейной ипотеке.

«Я считаю, что расширение лимита без привязки к тому региону, где живет человек, только еще больше подогреет интерес. Поэтому если мы реально хотим увеличивать демографию, нужно делать ограничение, что человек может купить трехкомнатную квартиру минимум 70 квадратных метров. Сейчас с каждым годом сокращается метраж вводимого жилья, скоро мы так достроимся до мышей. Эксперты давно говорили, что льготную ипотеку надо заканчивать, но в результате цены увеличились, а доступность жилья уменьшилась», - подытожила она.

Ранее стало известно, что семейная ипотека недоступна жителям почти половины регионов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

