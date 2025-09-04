«Достроимся до мышей»: Покупку однушек по льготной ипотеке предложили запретить
Чтобы снизить цены на жилье в крупных городах РФ из-за повышенного спроса на семейную ипотеку, необходимо ввести минимальный метраж, с которого можно будет купить жилье по семейной ипотеке, заявила НСН Ирина Радченко.
Льготной ипотекой часто пользовались «все подряд», покупая однушки и студии в качестве инвестиционного жилья, что привело к серьезному росту цен в крупных городах, поэтому необходимо установить минимальный метраж квартиры, которую можно будет купить по льготе. Об этом НСН рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Минфин России совместно с Минтрудом обсуждает модификацию программы «Семейная ипотека», рассказал директор департамента Минфина Алексей Яковлев на полях Восточного экономического форума. Сейчас лимит семейной ипотеки составляет 6 млн или 12 млн рублей в зависимости от региона. Однако в случаях, когда речь идет о покупке жилья большей площади, может потребоваться увеличение лимита. Яковлев отметил, что решение должно быть более адресным и ориентироваться на семьи с несколькими детьми. Радченко указала, что проблема стоит более остро.
«Поднятие лимита семейной ипотеки будет актуально в тех регионах, где стоимость квадратного метра значительно выросла – это Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область. То есть это те регионы, которые пользуются спросом не только у местных жителей, но и в которых приобретаются квартиры для инвестиций всеми гражданами РФ. Нужно реформировать эту систему льгот, потому что из-за того, что ее раздавали всем подряд, то есть семьям с одним ребенком до шести лет и так далее, получилось, что те граждане, которые воспользовались льготной ипотекой и покупали однушки и студии в перечисленных регионах, только повысили там ценник, так как все льготные деньги стекались туда. Но семьям это ничего не прибавило – они как жили в своих «двушках» где-нибудь Урюпинске, так там и остались. А здесь москвичи с детьми не успевают за этими ценами. Получается строительство в этих регионах не развивается, для семей площади не увеличиваются, и на выходе мы имеем рост цен в крупных городах. Это не помощь демографии, а помощь спекулянтам», - рассказала она.
В связи с этим, Радченко предложила установить минимальный метраж жилья, который можно будет приобрести по семейной ипотеке.
«Я считаю, что расширение лимита без привязки к тому региону, где живет человек, только еще больше подогреет интерес. Поэтому если мы реально хотим увеличивать демографию, нужно делать ограничение, что человек может купить трехкомнатную квартиру минимум 70 квадратных метров. Сейчас с каждым годом сокращается метраж вводимого жилья, скоро мы так достроимся до мышей. Эксперты давно говорили, что льготную ипотеку надо заканчивать, но в результате цены увеличились, а доступность жилья уменьшилась», - подытожила она.
Ранее стало известно, что семейная ипотека недоступна жителям почти половины регионов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Достроимся до мышей»: Покупку однушек по льготной ипотеке предложили запретить
