Депутат Бессараб предложила увеличить возраст для получения семейной ипотеки
В бюджет можно заложить увеличение возраста по ипотечному кредитованию, чтобы оно было доступно для молодых семей до 40 лет, заявила НСН Светлана Бессараб.
Повышать возраст молодежи необязательно, можно изменить условия предоставления ряда льготных программ, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В России может быть повышена до 40-45 лет планка возраста молодых людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественного совета при Минтруде РФ Константина Абрамова. Бессараб поддержала идею, но частично.
«Надо понимать, зачем нам повышать возраст именно молодежи? Если для расширения льготных программ, то я обеими руками поддерживаю. Так получается, что у нас удлиняется срок получения специальностей. Например, в сфере здравоохранения. Иногда нужно учиться восемь-девять лет. А в 35 лет примерно и заканчиваются льготы для молодого специалиста. А так человек мог бы рассчитывать на преимущественное трудоустройство, на получение социальных гарантий в сфере ипотек. Поэтому я голосую за увеличение срока именно по ипотечному кредитованию для молодых семей до 40 лет. Эти средства выделяются не из федерального бюджета, а из резервного фонда правительства. Поэтому мы можем заложить это на будущее», - пояснила она.
При этом доводить эту идею до абсурда не стоит, подчеркнула депутат.
«Что касается мироощущения, люди стали больше заниматься спортом, это правда. С учетом прорыва в медицинских технологиях у нас возраст долголетия повысился. У нас раньше долголетием считался уровень в 70 лет, сегодня у нас много 80-летних граждан, растет число столетних граждан. При этом бесконечно повышать возраст молодежи не нужно. Называть седого человека в 45 лет молодым немного странно. Хотя, конечно, он еще не старый. Но до абсурда доводить не нужно», - заключила собеседница НСН.
Ранее Федеральное агентство по делам молодежи выступило против предложения о повышении возрастной планки молодежи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
