«Надо понимать, зачем нам повышать возраст именно молодежи? Если для расширения льготных программ, то я обеими руками поддерживаю. Так получается, что у нас удлиняется срок получения специальностей. Например, в сфере здравоохранения. Иногда нужно учиться восемь-девять лет. А в 35 лет примерно и заканчиваются льготы для молодого специалиста. А так человек мог бы рассчитывать на преимущественное трудоустройство, на получение социальных гарантий в сфере ипотек. Поэтому я голосую за увеличение срока именно по ипотечному кредитованию для молодых семей до 40 лет. Эти средства выделяются не из федерального бюджета, а из резервного фонда правительства. Поэтому мы можем заложить это на будущее», - пояснила она.

При этом доводить эту идею до абсурда не стоит, подчеркнула депутат.

«Что касается мироощущения, люди стали больше заниматься спортом, это правда. С учетом прорыва в медицинских технологиях у нас возраст долголетия повысился. У нас раньше долголетием считался уровень в 70 лет, сегодня у нас много 80-летних граждан, растет число столетних граждан. При этом бесконечно повышать возраст молодежи не нужно. Называть седого человека в 45 лет молодым немного странно. Хотя, конечно, он еще не старый. Но до абсурда доводить не нужно», - заключила собеседница НСН.

Ранее Федеральное агентство по делам молодежи выступило против предложения о повышении возрастной планки молодежи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

