Семейная ипотека недоступна жителям почти половины регионов

Эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право» изучили средний доход семей в регионах, действующие ограничения по кредитам, цены на квартиры и размер ставок. Как оказалось, в 41 регионе, среди которых, например, Крым, Краснодарский край и Калининградская область, среднестатистическая семья не может комфортно для себя обслуживать ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м.

Это связано с дисбалансом цен на жилье и средних доходов семей, а также ограничением суммы жилищных кредитов.

Ранее стало известно, что бюджет потратит 60 млрд из-за новой системы ставок по семейной ипотеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

