Семейная ипотека недоступна жителям почти половины регионов
Государственная программа «Семейная ипотека» недоступна жителям почти половины регионов, сообщают «Известия».
Эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право» изучили средний доход семей в регионах, действующие ограничения по кредитам, цены на квартиры и размер ставок. Как оказалось, в 41 регионе, среди которых, например, Крым, Краснодарский край и Калининградская область, среднестатистическая семья не может комфортно для себя обслуживать ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м.
Это связано с дисбалансом цен на жилье и средних доходов семей, а также ограничением суммы жилищных кредитов.
Ранее стало известно, что бюджет потратит 60 млрд из-за новой системы ставок по семейной ипотеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сбербанк» предотвратил хищения у россиян на 240 млрд рублей
- Чукотка признана самым безопасным регионом
- Семейная ипотека недоступна жителям почти половины регионов
- Банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества
- Стало известно о начале магнитных бурь планетарного масштаба на Земле
- Ространснадзор нашел в работе авиакомпании «Ангара» массовые нарушения
- Nestle уволила гендиректора из-за романа с подчиненным
- В Госдуме заявили, что Одесса соответствует целям СВО
- СМИ: Попытки США отдалить РФ, Индию и КНР не принесли результатов
- При атаке на Ростов-на-Дону загорелись два жилых дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru