Семейная ипотека недоступна жителям почти половины регионов

Государственная программа «Семейная ипотека» недоступна жителям почти половины регионов, сообщают «Известия».

Сумму кредита по семейной ипотеке призвали увеличить на два миллиона рублей

Эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право» изучили средний доход семей в регионах, действующие ограничения по кредитам, цены на квартиры и размер ставок. Как оказалось, в 41 регионе, среди которых, например, Крым, Краснодарский край и Калининградская область, среднестатистическая семья не может комфортно для себя обслуживать ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м.

Это связано с дисбалансом цен на жилье и средних доходов семей, а также ограничением суммы жилищных кредитов.

Ранее стало известно, что бюджет потратит 60 млрд из-за новой системы ставок по семейной ипотеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьЖильеИпотека

