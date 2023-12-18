«Ценности или оскорбление чувств?»: В Госдуме передумали запрещать аборты после слов Путина
Мнения законодателей о запрете абортов в частных медучреждениях разделились — пока одни призывают пропагандировать семейные ценности и усилить контроль над частными клиниками, другие призывают судить тех, кто якобы оскорбляет чувства беременных.
Комитет Госдумы по охране здоровья в свое письме спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину выступил против законопроекта, предусматривающего запрет абортов в частных клиниках. Об этом сообщила газета «Ведомости».
В письме указывается на необходимость сохранить право россиян выбирать врача и медучреждение для проведения аборта. Отмечается, что в комитете проанализировали мнения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Минздрава России и общественных организаций.
Также авторы письма подчеркнули важность развития системы консультаций перед абортом и порекомендовали «пропагандировать положительные взгляды на репродуктивное здоровье у женщин», сообщать населению о мерах государственной поддержки и более тщательно контролировать частные клиники.
ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ?
Вместе с тем законопроект поддержали многие российские законодатели. В частности, депутаты ЗакСобрания Нижнего Новгорода единогласно одобрили данную меру для частной медицины и позже внесли законопроект в Госдуму.
В свою очередь зампред Госдумы Анна Кузнецова указала на то, что инициативы регионов по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне. «Следующий год объявлен Годом семьи, а это значит, что семейные ценности, защита наших детей, защита наших семей станет приоритетом», — добавила она.
Пошла дальше детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она предложила запретить аборты «на ментальном уровне».
Относительно нейтральную позицию заняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, аборт допустим либо по медицинским показаниям, либо в случае насилия над женщиной. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
Также она подчеркнула, что государство не собирается запрещать аборты и криминализировать законодательство в этой сфере вне зависимости от формы собственности клиник, подчеркнув, что у России уже есть соответствующий опыт, обернувшийся «нелегальным рынком услуг, пещерным качеством и ростом женской смертности». Матвиенко подчеркнула, что женщину нельзя огульно лишать права выбора.
Депутаты Госдумы от «Новых людей» высказались более радикально — они предложили наказывать чиновников и депутатов за оскорбление чувств женщин.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил о намерении «приструнить» «так называемых демографов», которые предлагают запретить аборты, ввести налоги на бездетность или призывают женщин отказаться от высшего образования в пользу зачатия ребенка. Также парламентарий потребовал от губернаторов «остановиться» с запретом абортов.
МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Отказался выступить в поддержку запрета абортов на большой пресс-конференции 14 декабря и российский лидер Владимир Путин.
Президент провел параллель с печально известной антиалкогольной кампанией 1980-х годов, когда зачастую жители страны становились жертвами суррогатного алкоголя. В сфере абортов следует действовать аккуратно, учитывая исторические промахи, подчеркнул глава государства. Путин добавил, что ему известна единственная возможная позиция Церкви по этому вопросу — борьба за жизнь каждого человека.
Российский лидер отметил, что решать демографическую проблему нужно, но необходимо соблюдать права и свободы женщин. Указал Путин и на то, как можно справиться с поставленной задачей. «Решение проблемы лежит в двух областях: обращение к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребенок — это дар Божий, и это, конечно, сфера материального благосостояния», — заявил президент.
САМИ ОТКАЗАЛИСЬ
Между тем во многих регионах частные клиники добровольно отказываются проводить операции по прерыванию беременности. В частности, это касается Липецкой области, Курской области, Республики Татарстан, Республики Мордовия и Республики Крым. Так, глава крымского Минздрава Константин Скорупский заявил, что причиной такой позиции частных медучреждений региона стала соответствующая просьба со стороны профильных ведомств. Заявление Министра опубликовано на портале ведомства.
«Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Коллеги положительно оценили данную инициативу и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности», — отметил он.
При этом и в государственных клиниках не стремятся сразу пойти на поводу у желания будущей матери избавиться от ребенка. Скорупский подчеркнул, что здесь женщинам рассказывают о действующих мерах соцподдержки семей с детьми и проводят психологическое консультирование, в ходе которого, по словам министра, «помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения». И это приносит свои плоды — с января по сентябрь 2023 года от аборта решила отказаться примерно каждая пятая пациентка (21,1% из 1037 беременных женщин). За аналогичный период прошлого года этот показатель был вдвое ниже — 10,1%.
НА ПУТИ К КРИМИНАЛУ
В свою очередь глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью НСН выразил опасения, что в случае запрета проведения абортов в частных клиниках женщины начнут ездить за границу для проведения этой процедуры, а врачи могут начать делать аборты в клиниках в свое нерабочее время.
«Криминальные аборты были в СССР, потому что они были вообще запрещены, кроме как по медицинским показаниям. Если сегодня в каком-то регионе помощь государственников недоступна, что делать? И частникам туда нельзя? Уже вопрос чисто географический… Аборты по медпоказаниям — это порядка 10%, все остальное — это решения женщин. Основная часть абортов идет на ранних стадиях с помощью таблеток. Медицинские показания выявляются позднее. Если запретят, женщины будут ездить за границу… Кроме того, врачи могут начать делать аборты в свое нерабочее время в этой же самой клинике, но оплата пойдет, например, через ИП. Это уже близко к криминалу», — заявил он.
ГОЛИКОВА О ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ
Тем временем вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере подвела промежуточные итоги пилотного проекта по репродуктивному здоровью, который был запущен в Калужской, Магаданской, Архангельской, Тульской, Новгородской областях, а также в Приморском и Камчатском краях в начале 2022 года. По ее словам, во всех указанных регионах наблюдается снижение числа абортов по желанию женщины. Об этом сообщило агентство ТАСС.
В рамках проекта в регионах были разработаны собственные региональные программы и созданы проектные офисы. Целью мероприятия стали сохранение репродуктивного здоровья населения, социально-экономическая поддержка семей с детьми и повышение значимости в обществе семейных ценностей. Основной акцент был сделан на молодежь от 15 до 35 лет.
Кроме того, вице-премьер указала на замедление темпов снижения численности родившихся детей в Архангельской и Тульской областях, Камчатском и Приморском краях в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.
По ее словам, если эксперимент будет признан удачным, его действие распространят на всю страну. Голикова добавила, что итоги пилотного проекта подведут примерно в феврале-марте 2024 года, и предложила сделать это на площадке Международной выставки-форума «Россия».
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