«Ценности или оскорбление чувств?»: В Госдуме передумали запрещать аборты после слов Путина

ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ?

Вместе с тем законопроект поддержали многие российские законодатели. В частности, депутаты ЗакСобрания Нижнего Новгорода единогласно одобрили данную меру для частной медицины и позже внесли законопроект в Госдуму.

В свою очередь зампред Госдумы Анна Кузнецова указала на то, что инициативы регионов по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне. «Следующий год объявлен Годом семьи, а это значит, что семейные ценности, защита наших детей, защита наших семей станет приоритетом», — добавила она.

Пошла дальше детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она предложила запретить аборты «на ментальном уровне».

Относительно нейтральную позицию заняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, аборт допустим либо по медицинским показаниям, либо в случае насилия над женщиной. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Также она подчеркнула, что государство не собирается запрещать аборты и криминализировать законодательство в этой сфере вне зависимости от формы собственности клиник, подчеркнув, что у России уже есть соответствующий опыт, обернувшийся «нелегальным рынком услуг, пещерным качеством и ростом женской смертности». Матвиенко подчеркнула, что женщину нельзя огульно лишать права выбора.

Депутаты Госдумы от «Новых людей» высказались более радикально — они предложили наказывать чиновников и депутатов за оскорбление чувств женщин.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил о намерении «приструнить» «так называемых демографов», которые предлагают запретить аборты, ввести налоги на бездетность или призывают женщин отказаться от высшего образования в пользу зачатия ребенка. Также парламентарий потребовал от губернаторов «остановиться» с запретом абортов.

МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Отказался выступить в поддержку запрета абортов на большой пресс-конференции 14 декабря и российский лидер Владимир Путин.

Президент провел параллель с печально известной антиалкогольной кампанией 1980-х годов, когда зачастую жители страны становились жертвами суррогатного алкоголя. В сфере абортов следует действовать аккуратно, учитывая исторические промахи, подчеркнул глава государства. Путин добавил, что ему известна единственная возможная позиция Церкви по этому вопросу — борьба за жизнь каждого человека.

Российский лидер отметил, что решать демографическую проблему нужно, но необходимо соблюдать права и свободы женщин. Указал Путин и на то, как можно справиться с поставленной задачей. «Решение проблемы лежит в двух областях: обращение к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребенок — это дар Божий, и это, конечно, сфера материального благосостояния», — заявил президент.