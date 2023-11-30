«Близко к криминалу»: Названы последствия запрета абортов в частных клиниках
Аборты нужно вывести из системы ОМС и оставить их на усмотрение женщины, отметил в эфире НСН Александр Саверский.
Если в России запретят проводить аборты в частных клиниках, то женщины начнут ездить за границу для этой процедуры, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью НСН. При этом, указал он, врачи могут начать делать аборты в свое нерабочее время в клинике, принимая оплату через личное ИП.
Ранее сообщалось, что депутаты заксобрания Нижегородской области направят в Госдуму проект изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья, предусматривающий запрет частным клиникам проводить аборты. В пояснительной записке говорится, что в частных клиниках не соблюдается «неделя тишины» и не проводится консультирование женщин психологом, юристом и соцработниками. Саверский считает, что инициатива приведет к криминалу.
«Криминальные аборты были в СССР, потому что они были вообще запрещены, кроме как по медицинским показаниям. Если сегодня в каком-то регионе помощь государственников недоступна, что делать? И частникам туда нельзя? Уже вопрос чисто географический… Аборты по медпоказаниям – это порядка 10%, все остальное – это решения женщин. Основная часть абортов идет на ранних стадиях с помощью таблеток. Медицинские показания выявляются позднее. Если запретят, женщины будут ездить за границу… Кроме того, врачи могут начать делать аборты в свое нерабочее время в этой же самой клинике, но оплата пойдет, например, через ИП. Это уже близко к криминалу», - сказал Саверский.
Он отметил, что аборты нужно вывести из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и оставить их на усмотрение женщины.
«Ощущение, что идет война рынков. То есть, государственный сектор пытается не очень понятными мотивами у частного отобрать рынок. При этом я считаю, что вообще вся медицина должна быть государственной… Но как раз аборты – это тот вопрос, который с правовой точки зрения вообще не относится к медпомощи. Потому что беременность – это не болезнь в прямом смысле слова. Аборт – это, действительно, вид убийства. Поэтому поддержка его осуществления выглядит, мягко говоря, неэтично и странно. Я бы вывел из ОМС аборты и оставил их на усмотрение женщины за ее счет. А получается, что государство, говоря о том, что аборты это плохо, само за них платит. Еще монополизирует и зарабатывает на этом», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее частные клиники в Курской области и Крыму добровольно отказались от услуг по прерыванию беременности. Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. Кроме того, административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в РФ на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ученик начальных классов принес в школу в Новой Москве боевую гранату
- СМИ: В Оренбурге начали торговать яйцами поштучно
- В Грузии индекс хачапури вырос на 5,5 % в ноябре
- В Калужской области похитили 8-летнюю Злату Липовую
- Кабмин РФ выделит дополнительные средства на зарплаты медработникам
- Рэпер Гуф попытается забрать дочь у бывшей жены через суд
- В России подешевели китайские автомобили
- Суд вновь оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян
- Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России
- Мосгорсуд оставил под стражей драматурга Петрийчук и режиссера Беркович
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru