«Близко к криминалу»: Названы последствия запрета абортов в частных клиниках

«Криминальные аборты были в СССР, потому что они были вообще запрещены, кроме как по медицинским показаниям. Если сегодня в каком-то регионе помощь государственников недоступна, что делать? И частникам туда нельзя? Уже вопрос чисто географический… Аборты по медпоказаниям – это порядка 10%, все остальное – это решения женщин. Основная часть абортов идет на ранних стадиях с помощью таблеток. Медицинские показания выявляются позднее. Если запретят, женщины будут ездить за границу… Кроме того, врачи могут начать делать аборты в свое нерабочее время в этой же самой клинике, но оплата пойдет, например, через ИП. Это уже близко к криминалу», - сказал Саверский.

Он отметил, что аборты нужно вывести из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и оставить их на усмотрение женщины.

«Ощущение, что идет война рынков. То есть, государственный сектор пытается не очень понятными мотивами у частного отобрать рынок. При этом я считаю, что вообще вся медицина должна быть государственной… Но как раз аборты – это тот вопрос, который с правовой точки зрения вообще не относится к медпомощи. Потому что беременность – это не болезнь в прямом смысле слова. Аборт – это, действительно, вид убийства. Поэтому поддержка его осуществления выглядит, мягко говоря, неэтично и странно. Я бы вывел из ОМС аборты и оставил их на усмотрение женщины за ее счет. А получается, что государство, говоря о том, что аборты это плохо, само за них платит. Еще монополизирует и зарабатывает на этом», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее частные клиники в Курской области и Крыму добровольно отказались от услуг по прерыванию беременности. Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. Кроме того, административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в РФ на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

