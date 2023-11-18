Мария Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от проведения абортов

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от проведения абортов.

Патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете склонения к аборту

Она призвала «менять сознание» женщин, чтобы они понимали негативные последствия абортов.

Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди в свою очередь предложила установить уголовную ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности.

Ранее частные клиники Крыма, Татарстана, Калининградской и Курской области заявили об отказе от проведения абортов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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