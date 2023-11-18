Мария Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от проведения абортов
18 ноября 202316:51
Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от проведения абортов.
Она призвала «менять сознание» женщин, чтобы они понимали негативные последствия абортов.
Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди в свою очередь предложила установить уголовную ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности.
Ранее частные клиники Крыма, Татарстана, Калининградской и Курской области заявили об отказе от проведения абортов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мария Львова-Белова назвала правильным отказ частных клиник от проведения абортов
- СМИ: Около 200 человек погибли при израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа
- Второй полет свертяжелой ракеты Маска окончился неудачей
- Космический корабль Starship стартовал в Техасе
- СМИ: СК проверит рэпера Гуфа из-за ролика с попами
- Резкое высказывание: Экс-замминистра Алексашенко* прокомментировал объявление в розыск в РФ
- Иордания перебрасывает войска на границу, чтобы не пустить палестинских беженцев
- Иван Охлобыстин рассказал об угрозах убийства, которые поступают ему на телефон
- Пашинян пожаловался, что Армению называют Западным Азербайджаном
- Где Саша Солдат? Киллер Ореховской ОПГ путает следы после освобождения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru