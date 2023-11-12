Патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете склонения к аборту

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) поддержал инициативу нескольких регионов ввести запрет на склонение к абортам. Он выразил надежду, что меру распространят на федеральном уровне в виде соответствующего закона.

Патриарх назвал склонение к аборту преступлением. Принятие такого закона актуально в условиях демографического кризиса в России, подчеркнул он.

Ранее от проведения абортов отказались частные клиники Крыма и Курской области, напоминает «Радиоточка НСН».

