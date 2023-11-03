«Бесконечный конвейер»: Частные клиники зарабатывают миллиарды на абортах

«Надо сказать, что 24 млрд рублей — таков суммарный оборот отрасли, только по официальным и приблизительным данным. Из них на частную сферу приходится 20 млрд рублей, поскольку в этом секторе идет сбыт препаратов, в том числе и без учета и контроля. Есть стоимость такой операции, доходящая до 60 тысяч причем с выездом на дом. 75% медикаментозных абортов приходится на частные клиники. Сколько составляет весь доход на здоровье женщин с учетом продажи материалов фетальных тканей никто сказать не может. Сколько тратит государство на лечение женщин, восстановление осложнение беременности, ЭКО, лечение рака и прочих последствий даже трудно себе представить. Это бесконечный конвейер на здоровье женщины», - отметил депутат.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

