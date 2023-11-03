«Бесконечный конвейер»: Частные клиники зарабатывают миллиарды на абортах
Частные клиники, проводящие аборты, злостно нарушают регламент Минздрава, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил, что частные клиники зарабатывают миллиарды рублей на абортах, а государство потом вынуждено тратить также огромные деньги на восстановление здоровья женщин.
«Надо сказать, что 24 млрд рублей — таков суммарный оборот отрасли, только по официальным и приблизительным данным. Из них на частную сферу приходится 20 млрд рублей, поскольку в этом секторе идет сбыт препаратов, в том числе и без учета и контроля. Есть стоимость такой операции, доходящая до 60 тысяч причем с выездом на дом. 75% медикаментозных абортов приходится на частные клиники. Сколько составляет весь доход на здоровье женщин с учетом продажи материалов фетальных тканей никто сказать не может. Сколько тратит государство на лечение женщин, восстановление осложнение беременности, ЭКО, лечение рака и прочих последствий даже трудно себе представить. Это бесконечный конвейер на здоровье женщины», - отметил депутат.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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