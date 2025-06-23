Привлечь молодежь жить вне городов решили «сельским вайбом»
Молодежь хочет жить в селе, потому что там спокойнее и имеется душа, которой недостает городам, заявил спецкору НСН Дмитрий Пекуровский.
Развитие социальных проектов и интернета позволяют завлечь молодежь в села и деревни, рассказал председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Дмитрий Пекуровский в беседе со спецкором НСН на полях Петербургского международного экономического форума.
«Процент сельского населения уменьшается, но нам в России на текущий момент удалось эту ситуацию стабилизировать, и с помощью усилий государства, общественных организаций, показать, что на селе можно жить комфортно, современно и модно. Молодежь хочет проживать там, где она обеспечена всей необходимой инфраструктурой, работой, досугом и интернетом. Но ребята сказали, что они хотят, чтобы сельские территории развивались, чтобы современная инфраструктура была, но не хотят, чтобы было как в городах. Потому что теряется душа, сельский вайб, действительно, по-другому не скажешь. Это другой ритм жизни, это доверительные отношения, экология, чистый воздух, вкусные продукты. А ещё среди молодёжи сейчас популярна история сельского туризма и агротуризма. Есть отдельные гранты на поддержку таких направлений», — подчеркнул собеседник НСН.
Пекуровский добавил, что сейчас действуют ряд проектов по сохранению молодых людей в сельской местности, один из них посвящен спорту.
«Проекту “Спорт на селе” уже пятый год, и мы запускаем новый сезон. Это программа для того, чтобы делать более разнообразным и интересным доступ к спортивным соревнованиям для жителей именно сельской местности. Мы отбираем 45 организаций в 45 регионах и передаем им бесплатно наборы спортинвентарей и оборудования. Взамен они проводят бесплатные занятия для сельского населения разных возрастов. Благодаря грантовой поддержке Минспорта, мы помогаем им усиливать свою материально-техническую базу и делаем спорт на селе доступным для всех. Самые популярные виды у ребят на селе сейчас — это “воркаут” (уличные занятия на тренажерах - примечание НСН) и хоккей. Причем в Челябинской области придумали оригинальную игру: хоккей в валенках с клюшками по хоккейной “коробке”. Футбол также всем интересен, потому что на селе, чтобы играть в него, нужны просто обозначения ворот и хорошее поле», — резюмировал он.
Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил в эфире НСН, что молодежь необходимо обеспечить жильем, доходом и культурной жизнью, чтобы она поехала жить в села.
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