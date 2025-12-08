США могут выделить Украине по $400 млн в 2026 и 2027 годах

США могут выделить $400 млн на поддержку Украины в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект американской палаты представителей об оборонном бюджете.

Документ предусматривает продление и модификацию инициативы по содействию безопасности Киева.

«На 2026 финансовый год — 400 000 000 долларов», — отмечается в законопроекте.

При этом американская сторона планирует потратить аналогичную сумму на эти же цели в 2027 году.

В ноябре в Белом доме заявили, что лидер США Дональд Трамп остановил финансирование украинского конфликта, однако Вашингтон продолжает продавать вооружение для Киева через НАТО, пишет 360.ru.

