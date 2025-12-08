США могут выделить Украине по $400 млн в 2026 и 2027 годах
США могут выделить $400 млн на поддержку Украины в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект американской палаты представителей об оборонном бюджете.
Документ предусматривает продление и модификацию инициативы по содействию безопасности Киева.
«На 2026 финансовый год — 400 000 000 долларов», — отмечается в законопроекте.
При этом американская сторона планирует потратить аналогичную сумму на эти же цели в 2027 году.
В ноябре в Белом доме заявили, что лидер США Дональд Трамп остановил финансирование украинского конфликта, однако Вашингтон продолжает продавать вооружение для Киева через НАТО, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кашире из горящего здания администрации эвакуировали более 400 человек
- «Награбили и не хранят!»: Лихачева о последствиях потопов и ограблений в Лувре
- США могут выделить Украине по $400 млн в 2026 и 2027 годах
- Фильм «Цинга» завоевал главный приз кинофестиваля «Зимний»
- «Люди изнашиваются»: Медики бьют тревогу из-за дефицита кадров и низких зарплат
- В России произошел сбой в мессенджере Max
- Как акулы в Египте: Туристов успокоили на фоне конфликта Таиланда с Камбоджей
- К прямой линии с Путиным поступило 414 тысяч обращений
- Под Ростовом задержали агента Киева после поджога термошкафа сотовой вышки
- «Бирюльки прошлого века»: Российские стриминги обвинили в сокрытии статистики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru