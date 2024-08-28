«Насильно не переселять»: В Госдуме призвали не допустить вымирания сёл
Молодым людям важно, чем заниматься, поэтому нужно сделать так, чтобы они были заинтересованы жить в сельской местности, сказал НСН Артем Метелев.
Для того чтобы заинтересовать молодежь в жизни в селе, необходимо обеспечить их жильем, доходом и культурной жизнью, заявил в эфире НСН глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Массовый переезд молодых россиян в деревни способствовал бы развитию сельской жизни, заявила ранее член социального комитета Совета федерации Наталия Косихина. По ее словам, популяризировать переселение молодежи в деревни можно силами известных блогеров. Метелев отметил, что государство каждый год увеличивает бюджет на развитие российских сел.
«Надо понимать, что процесс урбанизации неизбежен. Сегодня развитие происходит в крупных городах, так что не стоит насильно удерживать или переселять людей, которые едут в большие города. Конечно, есть свои плюсы и в загородной жизни. Тут каждый делает свой выбор. Если мы говорим о том, чтобы молодые люди были заинтересованы, то тут должны соблюдаться базовые принципы: возможность получения жилья, доход, сопоставимый с заработком в городах, культурная жизнь. Когда эти принципы обеспечены, ни о каком переезде и речи идти не может. Молодым людям важно чем-то заниматься, проводить досуг. На это все нужно средства выделять, должны быть кадры, которые эту работу организуют, должны быть базовые гарантии. Государство ежегодно увеличивает бюджет на развитие села и с точки зрения сельского хозяйства, и с точки зрения развития инфраструктуры. Мы не должны допустить того, чтобы село вымирало. Должны приниматься решения по продлению тех программ, которые есть, по их масштабированию», - сказал собеседник НСН.
Ранее председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что выездные бригады — незаменимая помощь для сельской местности, где нет амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, и для труднодоступных районов, например, на Дальнем Востоке.
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