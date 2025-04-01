Сложно и непрестижно: Почему молодежь не идет работать на заводы

«Есть несколько основных причин, почему молодежь не идет на заводы и фабрики. Прежде всего сегодня большую роль для молодых людей играет возможность быть самостоятельными, как можно раньше иметь собственный доход. Поэтому выпускники школ, колледжей видят, что курьерами они могут заработать больше и быстрее, чем на заводе. Также сказывается и отсутствие перспективы роста на заводе. Сегодня, в отличие от советского времени, у рабочего на заводе практически нет “социального лифта”. Также выпускников пугают тяжелые условия труда, высокие требования: сегодня молодежь ищет максимальный результат при минимальных затратах. Важен и социальный статус — у нас нет пропаганды рабочих профессий, ее и не будет, пока не будут решены все вышеперечисленные проблемы. Именно поэтому многие молодые люди идут после колледжей в вузы (пусть даже не по призванию), так как они не определились с профориентацией. Эту проблему надо решать в рамках школы», — сказал Володарский.

Ранее HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова заявила, что для нового поколения работников ключевой мотивацией является не престиж профессии, а комфорт. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

