«IT, маркетинг, блогерство»: Карьерный консультант о сферах, которые интересуют молодежь
Гарри Мурадян отметил, что молодежь все меньше привлекает сфера финансов и юриспруденция.
Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН представил топ-сфер, которые интересуют молодых людей при выборе профессии.
«Первое – это IT-отрасль, все, что касается разработок, проектные менеджеры. Вторая история – это все, что связано с маркетинговыми коммуникациями, создание новых продуктов, брендинг, пиар, блогерство. Меньше людей идут в сторону финансов, юриспруденции. И дальше мы подходим к рабочим профессиям уже, хотя сегодня у нас зарплаты «у станка» достигают 130 тысяч. Сейчас невероятный спрос на рабочие специальности», - отметил он.
Молодежное «Движение первых» появится в каждом учебном заведении, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru